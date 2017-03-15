費雍涉侵吞公款遭正式調查 堅不退選
代表右派競選法國總統的費雍，在距離大選只剩40天的日子，因涉及侵吞公款而被列為正式調查對象，意味司法單位質疑他有參與違法的可能性，但他仍傾向競選到底。
「鴨鳴報」（Le Canard Enchaine）於1月下旬報導費雍（Francois Fillon）之妻以擔任費雍的國會助理名義，領取約50萬歐元（約新台幣1638萬元）薪資，另還受雇於一份費雍好友發行的刊物，但可能都未實際工作。
媒體接著揭露，費雍也曾於擔任參議員時雇用兩名子女，他們領取約8萬歐元薪資。
在法國，國民議會議員和參議員有權雇用親屬為助理，但若實際上並未提供勞力，就涉及侵吞公款。
3名預審法官原定今天傳喚費雍，但提前於14日上午。根據「費加洛報」（Le Figaro）報導，他拒絕回答訊問，只讀了一份聲明。
他在聲明中表示，「是的，我雇用了我的妻子，她有提供勞力的事實是不可否認的」，已有好幾個證人向法官證實她確有上班，這些證言與她向調查人員說的完全一致。
他說，從他的郵件和行事曆就可知道，他的妻子曾出席地方性活動、開幕儀式、運動賽事和文化活動，有各種不同形式的工作，很多電郵往來都可證實其妻的每一點說詞。
費雍表示，「我不求例外、不求優待，只求法律受到尊重」，他質疑法官為了一些超過20年前的事，於此時此刻急著傳喚他的正當性。
他說，他尊重司法機關和法律賦予法官的工作，期待得到和所有法國公民一樣的待遇，不匆促行事，以公正無私為原則。
費雍昨天在傳喚結束後，確定因「侵吞公款」、「隱匿及共謀濫用社會資產」和「未善盡向法國公務生活透明度高級監督單位（HATVP）申報的職責」，被列為正式調查對象。
列為正式調查對象，是指司法單位根據一些有力線索，質疑他有參與違法的可能，即費雍已不再是單純的證人身分。
費雍於1月底宣稱，若被列為正式調查對象就會退選，但他於3月初開始改變說法，堅持參選到底，把決定權交給法國選民。1060315
(中央社)
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