擔心萌娃被取笑 BBC網紅教授好煩惱

南韓釜山大學政治學系教授凱利日前接受英國廣播公司直播專訪，遭一對超萌兒女亂入爆紅，他今天透露，一開始並不願意授權將影片放上網，因為擔心網友可能會嘲笑他的孩子。

根據「華爾街日報」（WSJ），東亞事務專家凱利（Robert Kelly）10日那天喝口汽水、打好領帶，準備在住家辦公室透過Skype接受英國廣播公司（BBC）訪問，但卻忘了鎖門，兩個萌娃在老爸討論南韓總統朴槿惠遭彈劾的政治大事時闖進房間。

凱利接受「華爾街日報」訪問時說：「這是齣出了錯的喜劇。」截至美國時間今天早上為止，這段影片在BBC臉書上觀看次數超過8400萬次。

凱利這次正式介紹兒子詹姆士（James）、女兒瑪莉安（Marion），以及韓國籍妻子金正雅（Jung-a Kim，音譯）。

對於外界一開始猜測金正雅是凱利一家的保姆，她怎麼想？金正雅說：「我希望網友開心就好，不要再爭論這件事，因為我不是保姆，這就是事實。」

有BBC觀眾說，金正雅在10日混亂的訪問場面神救援，凱利應該慰勞妻子，讓她放一整天假去做Spa。凱利回應說：「我老婆這麼辛苦照顧我們，應該獲得一面獎牌。」

凱利說，事發過後不久，「我們還問彼此說，『哇，剛剛發生什麼事？』」他還說，全都要怪他自己沒有鎖門。

接著他馬上寫信給BBC道歉，但BBC在15分鐘內回信問他，可不可以將這段訪問放到網路上。他們一開始不願意，因為擔心網友可能會嘲笑他們的孩子。

BBC說這段影片可以看到他們也只是一般家庭，與其他人沒什麼兩樣，終於說服他們同意放影片。

數小時後，他們發現這段影片將擾亂他們的生活。凱利說網友在網路上分享這支影片，讓他的臉書和推特通知響不停。隔天還有許多記者寄郵件和打電話給他，讓他不堪其擾，於是將手機開成飛航模式。

他說：「我犯的一個小錯，讓我的家人變成YouTube紅人，還滿荒謬的。」

夫妻兩人11日大部分時間都在想，該怎麼處理外界這份突如其來的關注。他們收到美國各大電視頻道和媒體的邀約，甚至還有記者找到凱利住在美國俄亥俄州克里夫蘭的父母家，詢問他們的想法。

凱利說他的情緒很複雜，覺得驚訝、尷尬又好笑，但同時也感受到愛與關懷。他們說他們沒有生氣，也沒有責備孩子。凱利說：「我覺得這真的是太可愛了。」

凱利說：「我跟其他人一樣也看了影片。我的老婆在處理無法預期的情況上做得很好，她已經盡力做到最好了...真的很好笑。你看過影片就知道我自己也在忍著不笑出來。他們只是小小孩而已，事實就是如此。」

「我覺得很尷尬沒錯，但我也希望我孩子接近我的時候，感覺是自在的。」

網友也被一夕之間爆紅的這家人收服。有人說：「這段訪問差不多跟原先的影片一樣好笑，我必須承認最好笑的是他竟然穿著拖鞋。他們的孩子太可愛了，他們顯然是很棒的家長。」

還有網友說：「我希望凱利教授從現在開始，都會帶著他的兩個孩子一起做評論。」（譯者：中央社陳昱婷）1060315

(中央社)