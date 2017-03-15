遺贈稅改累進稅率 時力有意見待協商

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立法院財政委員會今天初審通過遺產及贈與稅法部分條文修正草案，不過，時代力量立委黃國昌對於累進稅率看法與行政院版本不同，全案提報院會前，仍須經由黨團協商。

根據行政院提出的版本，遺產稅部分，遺產總額減掉扣除額、免稅額後的遺產淨額，在新台幣5000萬元以下者，課徵10%；超過5000萬元至1億元者，課徵500萬元，加超過5000萬元部分的15%；超過1億元者，課徵1250萬元，加超過1億元部分的20%。

贈與稅部分，按贈與人每年贈與總額，減掉扣除額、免稅額後的贈與淨額，在2500萬元以下者，課徵10%；超過2500萬元至5000萬元者，課徵250萬元，加超過2500萬元部分的15%；超過5000萬元者，課徵625萬元，加超過5000萬元部分的20%。

根據財政部的估算，遺贈稅如果照行政院版本調整，預計每年可增加63億元稅收，財政部長許虞哲表示，增加的稅收將全數挹注長照。

根據財政部估計，遺產稅每年約影響656人，約占11.24%，贈與稅約影響954人、約占5.35%。

不過，時代力量立法院黨團提案的版本，則希望遺產淨額1300萬元以下者，課徵10%；超過1300萬元至2800萬元者，就其超過額課徵20%；超過2800萬元者，就其超過額課徵30%。

根據時代力量提案，在贈與稅部分，贈與淨額150萬元以下者，課徵10%；超過150萬元至350萬元者，就其超過額課徵20%；超過350萬元者，就其超過額課徵30%。此外，時代力量提案認為，贈與稅免稅額應從220萬元降至150萬元。

黃國昌表示，時力版遺贈稅採取累進稅率，財政部目前提的修法版本最高級距只到20%，台灣社會有多少人遺產會超過1億？他認為，這樣的修正太過保守，對台灣社會正在發生世代不正義的問題，沒辦法發揮積極矯正效果。

但財政部認為，時力版的調整幅度較大、受影響的納稅義務人人數較多，恐怕會衍生較大的租稅規避誘因。黃國昌則要求，財政部在未來協商時，應該提供2版本受影響的人數各有多少。

由於現場協商沒有結果，有關於累進稅率與免稅額部分等關鍵條文都被保留。會議主席、民進黨立委王榮璋宣布全案完成初審，但提報院會前，仍須經由黨團協商。1060315

(中央社)