美國知名大學要她 有投資客上門
被台灣大學拒於門外的台南女中學生黃琬婷，已接獲美國 6 所大學錄取通知，但學費是個大問題，1 名成功大學退休教授今天到南女轉達有人願投資黃琬婷的學費，但已遭婉拒。
黃琬婷去年底在台大政治系國際關係組吃了閉門羹後，卻獲得美國知名大學青睞，包括錄取率只有2%的密涅瓦（ Minerva Schools at KGI ）大學，這也是黃琬婷的第一志願。
黃琬婷被台大拒絕、美國知名大學卻要她的事傳開後，引起網路熱議，但黃琬婷今天在臉書上為台大抱屈，她不認為美國大學錄取，就代表台大應該要。
南女說，黃琬婷個性堅強，態度大方，上午仍接受媒體採訪，且重述她在網路上「台大何其無辜」的看法，即使臉書留言板上有酸言酸語，黃琬婷也未受影響。
不過，在國外讀書，學費和生活費都高，黃琬婷也認為這是個問題；南女透露，1 名成大退休教授今天拜訪校方，轉達有人願投資黃琬婷到國外求學，這名投資人是網路名人。
南女表示，這名成大退休教授留下投資人的連絡方式，請黃琬婷自行和對方連絡，校方不清楚投資細節。
不過，黃琬婷似乎對投資求學不感興趣。南女轉述，黃琬婷希望靠自己的力量爭取獎學金到國外求學，不願透過外界募款集資；何況，黃琬婷申請國內外大學的錄取尚未全數確定，她應該還未決定要到哪一所大學就讀。1060315
(中央社)
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