中市精機二期標準廠房動土 107年底完工
台中市精機二期園區標準廠房今天動土，預計明年底完工，台中市長林佳龍說，興建標準廠房希望促成高科技產業聚落，帶動產業經濟永續發展。
為持續輔導未登記工廠及中小型企業，台中市政府出資11億餘元在精密機械科技創新園區二期興建標準廠房，並於今天舉行動土典禮，預計明年底完工；完工後可提供39個標準廠房單元，租售並行。
林佳龍表示，台中工商發展迅速，各項數據顯示，台中市除了宜居，也是創業、就業的好地方；而產業是城市經濟的基礎，因此自己將招商視為最重要的任務，積極與中央合作、並到國外招商，打造良好投資環境，築巢引鳳，帶動地方發展。
林佳龍認為，市府興建標準廠房，讓接受輔導的中小企業、協力廠商、未登記的廠商有機會進駐外，市府也已爭取到中央前瞻基礎建設預算支持，在此設立智慧機械示範產線，未來中央的研發單位及國家級法人也會進駐精機園區，集結產業界力量與國際競爭。
精密機械園區標準廠房基地位於精密二期用地西南側，面積約1.65公頃，是一棟地下1層、地上6層的立體式綠建築；為因應不同產業進駐需求，各樓層設計不同的高度及載重，建成後預定採6成出售、4成出租的租售並行方式，提供39個標準廠房單元（每個彈性單元約182-714坪）。
精機園區一期開發面積124.78公頃、園區二期為36.92公頃，目前兩園區完成工廠登記進駐廠商共115家，在未來預計廠商全數進駐後，就業人口可達2萬2000人；林佳龍強調，這裡有良好的公設、也有勞工住宅，將是結合生產、生活、生態的好地方。1060315
(中央社)
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