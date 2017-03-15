性侵通緝犯看完電影金剛 返家途中被逮
苗栗縣26歲劉姓性侵通緝犯，逃亡多日，日前看完電影「金剛：骷髏島」萌生返家念頭，心中還在回想電影情節時，被眼尖轄區巡邏員警認出，順利逮捕到案。
苗栗縣轄內26歲劉姓男子，因前年對未成年少女性交遭判刑確定後，未依規定到案執行，2月13日遭苗栗地檢署發布通緝，但劉男自此失蹤、居無定所，讓轄區員警如坐針氈。
竹南警分局今天指出，日前24歲程姓性侵通緝犯誘殺小模案件，震驚全台，轄區員警因此將劉嫌列為查緝重點，上週接獲線報，劉嫌曾在苗栗市區出沒，但派員前往明察暗訪都一無所獲，直到14日後龍分駐所員警執行巡邏勤務途中，看到疑似劉男身影，立即尾隨攔查。
當時劉男坐在友人機車後座，看到員警突然出現在眼前，一臉錯愕表示，和朋友看完電影「金剛：骷髏島」，內容以金剛的原生地骷髏島為故事主軸，自己心想「久未返家」，自被通緝後很少和家人聯絡，不料，還再回想電影情節，就在回老家途中遭警方逮捕。
劉男供稱，這段期間都在外地打零工，原本想在坐牢前先賺點錢，但賺來的錢馬上就花光，才遲遲沒到案，如今遭查獲，被警方押送歸案，也不用再過著躲躲藏藏的日子。1060315
(中央社)
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