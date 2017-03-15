南韓：5月9日舉行總統大選

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南韓行政自治部今天指出，已定5月9日舉行總統大選，以取代因貪腐醜聞而在10日遭彈劾下台的前總統朴槿惠。

美聯社報導，南韓行政自治部今天指出，已定5月9日舉行總統大選。

路透社報導，去年12月起擔任南韓代理總統的總理黃教安稍早表示，他不會出馬角逐總統大位。

南韓國會去年12月表決通過彈劾朴槿惠後，黃教安開始代理總統一職。憲法法院10日判決彈劾案成立，朴槿惠遭解職下台。

儘管黃教安從未表態有意參選，民調顯示，他依然是保守派呼聲最高的總統人選。（譯者：中央社周莉芳）1060315

(中央社)