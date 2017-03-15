猴子入侵民宅 女大生花容失色
維護自然生態有成，但卻引來猴子入侵民宅，在外租屋的雲林科技大學女學生今天訴苦，經常被嚇得花容失色，向房東反映、通報消防局、最後到縣府農業處，至今束手無策。
雲科大及周邊公園的自然生態環境維護得不錯，但也經常有野生的猴子出沒，入侵民宅事件頻傳，租屋在外的學子多多少少都有經驗，被驚嚇的案例屢見不鮮。
在外租屋的雲科大王姓女學生在社群平台PO文，「猴子出沒，好恐怖」，每次回到租屋處，幸好門關得快，否則差一點就會被猴子攻擊，這種情形天天上演，猴子甚至攻擊隔著鐵窗的監視器，苦無解方只好上網求援。
女大生向房東反映盼解決，房東說也很困擾，請雲林縣消防局協助，但消防局沒有麻醉針無法處理，轉請權責單位雲林縣政府農業處出面。
縣府農業處森林保育科指出，猴子是3級保育類動物，經常接到民眾通報猴子騷擾，農業處人員出動圍捕，但猴子聰明矯捷，誘捕無功，很苦惱。
農業處建議民眾，採取不接觸、不干擾、不餵食的三不原則，農業處人員和當地龍潭里辦公室密切合作，持續誘捕，民眾若發現猴子行蹤，請撥專線1999或05-5522509電話，會立即派員處理。
不過，線上求援卻得到回應，有網友建議，將玻璃瓶打碎，請工人在圍牆上緣，用水泥鋪上玻璃尖銳的一邊，或許可以增加猴子出入的困難度。
雲科大表示，已指派相關人員前往關心學生租屋處的環境安全等，並與縣府及龍潭里辦公室聯繫，積極設法處理。1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。