猴子入侵民宅 女大生花容失色

維護自然生態有成，但卻引來猴子入侵民宅，在外租屋的雲林科技大學女學生今天訴苦，經常被嚇得花容失色，向房東反映、通報消防局、最後到縣府農業處，至今束手無策。

雲科大及周邊公園的自然生態環境維護得不錯，但也經常有野生的猴子出沒，入侵民宅事件頻傳，租屋在外的學子多多少少都有經驗，被驚嚇的案例屢見不鮮。

在外租屋的雲科大王姓女學生在社群平台PO文，「猴子出沒，好恐怖」，每次回到租屋處，幸好門關得快，否則差一點就會被猴子攻擊，這種情形天天上演，猴子甚至攻擊隔著鐵窗的監視器，苦無解方只好上網求援。

女大生向房東反映盼解決，房東說也很困擾，請雲林縣消防局協助，但消防局沒有麻醉針無法處理，轉請權責單位雲林縣政府農業處出面。

縣府農業處森林保育科指出，猴子是3級保育類動物，經常接到民眾通報猴子騷擾，農業處人員出動圍捕，但猴子聰明矯捷，誘捕無功，很苦惱。

農業處建議民眾，採取不接觸、不干擾、不餵食的三不原則，農業處人員和當地龍潭里辦公室密切合作，持續誘捕，民眾若發現猴子行蹤，請撥專線1999或05-5522509電話，會立即派員處理。

不過，線上求援卻得到回應，有網友建議，將玻璃瓶打碎，請工人在圍牆上緣，用水泥鋪上玻璃尖銳的一邊，或許可以增加猴子出入的困難度。

雲科大表示，已指派相關人員前往關心學生租屋處的環境安全等，並與縣府及龍潭里辦公室聯繫，積極設法處理。1060315

(中央社)