銘傳砸兩千萬蓋教室 打造五星級餐廚
因應亞洲觀光市場蓬勃發展，銘傳大學投入近新台幣2000萬元，建置西餐與烘焙功能專業教室，並添購業界使用的先進設備，讓學生提早熟悉五星級飯店的餐廚環境。
銘傳大學觀光學院餐旅管理學系自2007年起投入鉅資，規劃2間多功能西餐與烘焙教學廚房，除培育台灣烘焙人才外，也對馬來西亞、印尼等海外華人地區招收烘焙技術人才進行密集培訓，今年更投入近2000萬元，規劃建置第3間具西餐與烘焙功能專業教室，於本學期正式啟用。
銘傳大學表示，第3間專業教室劃分教師示範區、學生實習區、原物料初步處理區與周邊設備區，包含教師示範區與學生實作區，共13個工作檯，可同時容納65名學生進行烘焙課程學習。
為了讓專業教室更接近職場，銘傳大學指出，專業教室更增加業界使用的蒸烤箱、製作高純度巧克力大理石冷卻桌面等專業設備，整體餐廚環境與國際大飯店內場相仿，讓學生在學期間，就能熟悉五星級國際飯店餐飲設備操作與產品製作。
銘傳大學校長李銓表示，銘傳在台灣最早成立觀光學院，雖然目前台灣面臨少子化，但銘傳看到未來全球觀光餐旅產業需求，為培育優秀餐旅人才，除了投入3間餐飲烘焙教室建置，還有教學旅館及具備e化技術服務咖啡實驗室等，透過專業教室與師資投入，有利於銘傳學生在就業時迅速與職場接軌，為其專業表現加分。1060315
(中央社)
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