2017觀音山賞鷹　北觀處邀民眾參與

台北鳥會導覽老師帶領民眾觀察猛禽。（台北市野鳥學會提供）

北部觀音山，如一尊仰躺的觀音像。（北觀處提供）

台灣常見的猛禽之一大冠鷲。（台北市野鳥學會提供）

台灣常見的猛禽之一灰面鷲。（台北市野鳥學會提供）

台灣常見的猛禽之一鳳頭蒼鷹。（台北市野鳥學會提供）

台灣常見的猛禽之一赤腹鷹。（台北市野鳥學會提供）

北觀處與台北市野鳥學會共同舉辦2017觀音觀鷹活動，將於4月15日上午9時在觀音山遊客中心舉行，今年除了安排猛禽生態導覽、文史導覽外，還有綠生活市集、生態闖關等豐富精彩活動，邀請民眾踴躍參與，認識猛禽生態。

北觀處指出，每年春天上萬猛禽過境台灣育雛，觀音山為中途重要棲息地，從2002年起，北觀處和台北市野鳥學會、台灣猛禽研究會協力舉辦觀鷹活動，多年下來已建立不錯的口碑，也讓北部民眾有初步的賞鷹觀念。

北觀處處長陳美秀說，每年3月中至5月初的觀音山天空很熱鬧，除了常見的大冠鷲、鳳頭蒼鷹等留棲性猛禽，還可見到灰面鵟鷹、赤腹鷹等遷移性猛禽，在觀音山記錄到的猛禽就高達24種，生態資源相當豐富。

根據台灣猛禽研究會長期在觀音山的調查資料顯示，過去20年的過境猛禽數量呈現下滑趨勢，推測與農民使用農藥、化學肥料的慣性耕作習慣有關。此外，人為汙染和廢棄物也威脅鳥類棲息空間。

北觀處舉辦2017年觀音山賞鷹活動包括猛禽生態導覽、文史導覽、農夫及綠生活市集、生態闖關活動等，還有精彩的草根音樂會、電影放映室、綠色講堂等，邀請民眾上山賞鷹，體驗觀音山生態之美。活動資訊請參考：台北鳥會官網、北觀處官網或請洽台北鳥會(02)2325-9190

(中時)