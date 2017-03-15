2017觀音山賞鷹 北觀處邀民眾參與
北觀處與台北市野鳥學會共同舉辦2017觀音觀鷹活動，將於4月15日上午9時在觀音山遊客中心舉行，今年除了安排猛禽生態導覽、文史導覽外，還有綠生活市集、生態闖關等豐富精彩活動，邀請民眾踴躍參與，認識猛禽生態。
北觀處指出，每年春天上萬猛禽過境台灣育雛，觀音山為中途重要棲息地，從2002年起，北觀處和台北市野鳥學會、台灣猛禽研究會協力舉辦觀鷹活動，多年下來已建立不錯的口碑，也讓北部民眾有初步的賞鷹觀念。
北觀處處長陳美秀說，每年3月中至5月初的觀音山天空很熱鬧，除了常見的大冠鷲、鳳頭蒼鷹等留棲性猛禽，還可見到灰面鵟鷹、赤腹鷹等遷移性猛禽，在觀音山記錄到的猛禽就高達24種，生態資源相當豐富。
根據台灣猛禽研究會長期在觀音山的調查資料顯示，過去20年的過境猛禽數量呈現下滑趨勢，推測與農民使用農藥、化學肥料的慣性耕作習慣有關。此外，人為汙染和廢棄物也威脅鳥類棲息空間。
北觀處舉辦2017年觀音山賞鷹活動包括猛禽生態導覽、文史導覽、農夫及綠生活市集、生態闖關活動等，還有精彩的草根音樂會、電影放映室、綠色講堂等，邀請民眾上山賞鷹，體驗觀音山生態之美。活動資訊請參考：台北鳥會官網、北觀處官網或請洽台北鳥會(02)2325-9190
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。