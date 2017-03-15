宜蘭國小 全國自由盃12歲女組團體冠軍

宜蘭國小桌球隊吳昱葶、林芊瑩、林妤涓、邱新庭(由右至左)，抱回全國自由盃12歲女生組團體冠軍。（簡榮輝攝）

宜蘭國小桌球隊吳昱葶、林芊瑩、林妤涓、邱新庭，抱回全國自由盃12歲女生組團體冠軍。（簡榮輝攝）

宜蘭國小桌球隊吳昱葶、林芊瑩、林妤涓、邱新庭(藍衣者，由右至左)，抱回全國自由盃12歲女生組團體冠軍。（簡榮輝攝）

宜蘭國小參加今年全國自由盃桌球錦標賽，一路過關斬將，女選手於團體準決賽、冠軍戰都對上傳統桌球強隊，面對國手級實力，宜小桌球女生隊採取「下駟對上駟」策略，逆轉奪勝，抱回全國自由盃12歲女生組團體冠軍。

贏得今年全國自由盃桌球錦標賽12歲女生組團體冠軍的宜蘭國小桌球隊員分別是林芊瑩、林妤涓、吳昱葶、邱新庭，準決賽時面對台北市仁愛國小，冠亞軍戰則是對上苗栗縣照南國小，兩對手隊伍中都擁有多名現役少年國手，贏得金盃實屬不易。

桌球教練吳智揚表示，冠軍戰5個賽點先搶下3點者獲勝，對手的國手實力很強，因此向選手下達策略性戰術，假若遇到國手，一樣全力拚搏，若落敗也別氣餒，再從其他賽點贏回來。宜蘭國小取得首個賽點後，第2賽點單打、第3賽點雙打就面對少年國手的強勁回擊，宜蘭暫時1比2屈居劣勢。

第4、第5賽點又回到單打，對手已非少年國手，宜蘭安排林芊瑩、林妤涓應戰，兩人都有輸不起的壓力，林芊瑩上場前先心理建設「別受影響，拚就對了！」，由於末2賽點為同時開打，林芊瑩實力略勝對手，直落三取得第4賽點，扳平落後局面。比賽過程空檔，頻頻轉頭關心隔壁場第5賽點的比分。

第5賽點的林妤涓原本先拿下2局，取得2比0優勢，卻又被頑強的對手連拿2局，雙方2比2平手，誰取得第5局即可笑納冠軍金盃。一肩扛起全隊成敗責任的林妤涓，最後以11比5贏得比賽，獲勝那一刻，壓力立即從眼眶宣洩而出。

林妤涓說，關鍵第5局，壓力大到都快哭了，但是過往比賽經驗，球技會跟著眼淚一起潰守，因此自己告訴自己「不可以掉淚示弱！」，最後才能搶下第3個致勝點，抱得團體金盃。

宜蘭國小今(15日)表示，學校致力桌球運動已有25年歷史，是教育部在宜蘭的基層訓練重點學校，校方將於4月22日辦理桌球班招生，歡迎縣內喜愛桌球運動的學生前來報考，詳情可洽(03)9322210#531王主任。

(中時)