自詡民調遙遙領先 管碧玲：花媽管媽都是好媽
2018高雄市長初選開打，有意挑戰的民進黨立委管碧玲今上廣播節目談選情。主持人問及日前美麗島電子報民調是否準確，管直言，開始談論初選以來，她的民調都是遙遙領先，美麗島電子報的民調出來後，導致基層出現西瓜效應，「確實有亂掉」。管說，她一直都在領先群，目前基層都有「花媽做完換管媽」的聲音，最近又流行「花媽管媽都是好媽」。
管也表示，最近高雄市長選舉被運作成「新系跟英派」之爭，英派符號被過度誤用，「現在已經完全走樣了」，但最早這個名詞是民進黨前發言人徐佳青提出，後來總統蔡英文又出書。
管碧玲說，蔡英文一定是超越派系，不會希望自己成立派系與新系對立，甚至跟陳菊造成緊張關係，新系跟英派之爭的說法，對蔡英文、陳菊、高雄市民都不公平。
主持人黃光芹問管，要如何殺出重圍？管說，目前沒有殺出重圍的問題，因為她事實上有殺出重圍，但也沒有絕對公平，畢竟市府團隊與綠委劉世芳是舊同事，資源不對稱是事實。
由於近來傳出新系可能轉而支持柯文哲，黃光芹以此例追問管的看法。她說，台北跟高雄是偉大的城市，市長的任務何其艱鉅，如果隨便被封殺就出不了線，「那也是活該，那也是剛好而已」。
(中時)
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