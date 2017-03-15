男子酒駕規避攔查 警破窗手掌被割傷

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苗栗警分局北苗派出所警員吳宏家與邱治維，15日凌晨0時50分許，在苗栗市區發現一輛自小客車行駛間未開大燈，行跡可疑，準備上前攔查之際，對方卻加速逃逸，經通報線警網協助攔截圍捕，才將車輛攔停。

但自小客車駕駛仍緊閉車窗拒絕受檢，吳員為避免車輛可能衝撞危害其他人車，以鐵製警棍擊破車窗，欲進一步控制人、車時，意外被碎玻璃割傷右手掌，還好前往衛生福利部苗栗醫院敷藥後，先行返家休息。

警方調查，該車駕駛林姓男子，酒測值每公升1.23毫克，明顯酒駕，訊後被依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

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(中時)