嬰兒用床邊護欄 高達11項不合格
標檢局今日公佈「嬰兒用床邊護欄」檢驗結果，16項檢驗商品中有高達11項不合格，可能對嬰兒安全造成危害。對此，標檢局主任秘書謝翰璋表示，已要求廠商立即將不合格商品下架，並於一週內提出改善計畫。
標檢局表示，此次針對市面上14家廠商的16款商品檢驗，有9家廠商共計11款式不合格，最主要是針對護欄的安全性加強檢測。謝翰璋今日開始就會開始巡視各銷售點，若未依規定回收改善的廠商，將依消保法處以新台幣6萬元至150萬元罰鍰。
至於現今有多少不合格商品已流入市面？標檢局第5組組長賴俊杰表示，嬰兒用床邊護欄關係到嬰兒生命安全，標檢局已要求不合格廠商召回商品並對消費者進行賠償，廠商將在一週內提出詳細的回收情形。
此次大多來自中國大陸，賴俊杰稱，由於嬰兒用床邊護欄還不是應施管制產品，所以只能依照消保法，於上市後標檢局再至市面上買回進行檢測。現在標檢局正在研擬在6個月內將嬰兒用床邊護欄列為應施管制產品。
謝翰璋，自從2年前發生嬰兒因不合格商品窒息的憾事之後，標檢局就開始著手研擬標準，並於去年6月公布CNS15911「兒童用床邊護欄」國家標準，之後標檢局就開始依照國家標準進行檢測。
按照國家標準，若嬰兒翻滾撞擊護欄，撞擊10次後護欄與床墊縫隙超過4公分就不合格。標檢局技正宋志堅表示，目前市售合格的商品多有在護欄上增加固定用繩索，民眾在選擇時可以多加注意。
謝翰璋補充，嬰兒用床邊護欄產品最好還是給18個月以上的嬰兒使用，18個月以下嬰兒還是建議使用嬰兒床。
(工商)
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