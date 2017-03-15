兒女闖BBC直播爆紅一家再現身 教授笑喊「有穿褲子」

主持人笑稱，這次教授一家再次現身是「計畫好的」，調侃上一次採訪中出現了許多「不速之客」。(圖/影片截圖)

The interrupted interview - take two Professor Robert Kelly is back - this time his wife & children are meant to be in shot! 😉 #BBCDad(影片/BBC NEWS Facebook)

南韓的大學教授凱利（Robert Kelly）上個星期接受《英國廣播公司》(BBC)連線訪問，在節目上談南韓總統朴槿惠被彈劾一事，然而焦點卻意外被他突然闖進鏡頭的一對兒女給搶走了，最後由他妻子驚慌地將小孩帶離而結束。而這可愛又出乎眾人意料的影片，也因此在網路上爆紅。而凱利一家人今天再次現身連線訪問，解釋這場意外插曲以及帶給家人的影響，凱利也澄清，不少懷疑他當時沒穿褲子的人錯了，自己絕對「有穿褲子！」，直率的表白也讓大眾更加喜歡，這可愛又率真的一家。

凱利這次再現身，帶著妻子金正雅和兩名「肇事者」兒女一起現身，凱利表示當影片爆紅後，他們沒想到外界會有這樣的反應，也將所有的社群帳號及電話都關掉，和外界斷絕一切聯繫。金正雅也說，一開始因此感到很有壓力，不過現在全家都很好。凱利接著還原當下，說自己從螢幕中看到女兒闖入只想到趕快把女兒推到旁邊去玩玩具，接著又看到兒子開著學步車進來，他當下只想到「一切都完了」，因為他擔心BBC再也不會找他進行採訪。

妻子金正雅也解釋了，當下她怎麼會飛撲到房間裡，驚恐地把小孩帶走，因為她當時正在客廳，將老公上電視的畫面給錄下來，沒想到卻從螢幕中看到，原本在身邊的小孩竟然出現在直播中，她才知道事態的嚴重，因此心急想要補救，才會飛撲進房間。

不過凱利也坦言，事後他自己看了影片覺得很有趣，而自己認識的人看過影片後，也都覺得很好笑，他們都可以理解這次鏡頭因為捕捉了普通家庭的日常，而受大家喜愛。

另外，不少人懷疑女兒闖進來的當下，凱利怎麼沒有站起來將女兒帶出去，反而屁股緊黏著椅子，是不是因為其實他當時只穿著內褲，或是根本沒有穿褲子，這讓凱利又氣又好笑的澄清，自己當下絕對有穿著褲子。

但話鋒一轉，談到這次意外影片所引發的網路論戰，兩人也非常無奈。在影片剛爆紅時，不少人都認為金正雅是凱利的「保母」，而她沒有把小孩管好才會這樣，《時代雜誌》甚至直接稱她為「瘋狂保母」，也因此引發了網路上一片「種族歧視」的論戰，許多人開始檢討大眾的刻板印象，認為大眾不應該一口咬定亞裔女子就是保母。而金正雅也對此澄清：「這是事實，我是他的妻子，不是保母」，更說「大家應該對影片內容笑笑就好，不應該去辯論我究竟是不是保母」，凱利也說這件事讓夫妻倆覺得「很不舒服」。

這次的訪問中，當父母忙於為「肇事」的兒女解釋時，5歲的姊姊瑪莉恩(Marion)和9個月大的弟弟詹姆士(James)仍不改愛玩、調皮的個性，東拉西扯父母的衣服，還不時發出咿咿呀呀的聲音，讓凱莉和金正雅忙於和主持人交流之際，還要輪流換手抱小孩，不過這也讓不少網友表示，他們這一家好溫馨，看完這個訪談更喜歡這家人了。

(中時電子報)