經典賽荷蘭7局扣倒 古巴慘遭淘汰
世界棒球經典賽八強複賽，荷蘭強打巴倫丁雙響砲，助球隊在東京巨蛋以14比1提前7局「扣倒」古巴隊，使得古巴隊遭到淘汰、八強止步。
隊史贏過25次世界盃冠軍、3屆奧運金牌的紅色閃電古巴隊，除了2006年首屆經典賽拿下亞軍，連續3屆沒有打進經典賽四強，2009年排名第6、2013年第5名，本屆複賽3連敗、遭扣倒收場。
古巴隊上屆預賽以12比0提前7局扣倒中國大陸、複賽14比0提前7局扣倒中華隊，2009年也曾16比4提前7局扣倒墨西哥。
這是古巴隊繼2006年預賽，遭波多黎各扣倒之後，第二次在經典賽被對手扣倒。
荷蘭一開賽由巴倫丁（Wladimir Balentien）3分全壘打取得領先，從1局到5局每一局都有得分。
巴倫丁在3局上敲出本場第2支全壘打，單場雙響砲，卡斯特（Yurendell Decaster）也在同一局開轟，比數一路拉開。
古巴隊只在5局下由梅沙（Victor Mesa）二壘安打攻下全場唯一分數。
按照大會規定，5局相差15分或7局相差10分，比賽提前結束。終場荷蘭就以14比1提前7局擊敗古巴。
經典賽八強複賽分成兩組，各4隊分別在日本東京巨蛋、美國聖地牙哥教士主場兩地打分組循環賽，前2名晉級準決賽。
荷蘭以優勢火力擊敗古巴後，拿下第2勝，戰績2勝1敗。晚間日本與以色列之戰，只要日本贏球拿下複賽第3勝，就由日本、荷蘭兩隊晉級。
但如果晚間日本輸給以色列，3隊戰績同樣2勝1敗，將加賽決定晉級隊伍。1060315
(中央社)
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