藍委擬提案 低收入免火化及納骨費
國民黨立委張麗善今天表示，她將與多位國民黨立委一同提案增訂殯葬管理條例第21條之1，明文規定免收低收入戶火化及骨灰存放費用，相關費應由中央政府編列預算支應。
國民黨立法院黨團副書記長曾銘宗以及張麗善、國民黨立委王惠美等人，今天召開記者會，宣布將增訂殯葬管理條例第21條之1，要求內政部訂定「艱苦人條款」，明文規定免收低收入戶火化及骨灰存放費用，相關費應由中央政府編列預算支應。身為內政委員會召委的曾銘宗表示，他會儘快將法案排入議程，希望早日完成三讀。
張麗善說，目前社會的氛圍充滿政治鬥爭，再加上執政黨錯誤政策，造成勞資對方、百業蕭條，希望政府能夠提出一些溫暖的法案，關心社會，關注最底層的低收入戶，讓艱苦的人在身後事能夠更圓滿。
王惠美表示，這幾年景氣不好，弱勢更應該要被照顧，在地方跑公祭時，看到一些民眾在處理身後事，也是非常辛苦，也看到許多善心人士大家幫忙出錢幫忙處理喪葬的費用，這也讓她感覺到，民間都可以了，為何政府不行？
與會的內政部民政司專門委員劉立方表示，依據目前法規的設計，對於殯葬設施的使用，是地方政府自治權責，關於火化與殯儀館的使用，現在的低收入戶幾乎是全額減免，在修法前，也會積極協助了解地方政府在弱勢補助方面仍有漏洞；若未來要改由中央編列預算，預算需進一步詳細估算，才能編列。1060315
(中央社)
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