陸建8座AMOLED面板廠 仍不敵三星？
光電協進會認為，中國大陸新建8座主動有機發光二極體（AMOLED）面板廠完工，產線全開，仍不敵三星顯示器的產量，更遑論良率及價格競爭力。
光電協進會表示，2017年蘋果幾乎已經確定要推出AMOLED面板的新款iPhone，全球各家面板廠商無不想在未來分到這塊大餅，中國大陸面板廠商更是砸下巨資，也想分一杯羹。
光電協進會引述日媒資料推估，至2020年止，中國大陸有8座新建AMOLED面板工廠完工，所須資金逾新台幣1兆元。
光電協進會指出，新建6代線的AMOLED工廠，每座需要1400至1900億元，若蓋8座新廠資金將超過1兆元。中國大陸各地方政府為吸引廠商投資，推出各種補貼政策，如廠房土地、銀行貸款、水電、租稅優惠等，大幅降低面板廠建新廠所需資金，促成中國大陸投資AMOLED面板熱潮達到高峰。
根據中國大陸各AMOLED面板廠公布，現有產線及未來興建新廠產能，光電協進會評估，預計到2020年總計月產能為33.5萬片，年產能達402萬片。1060315
(中央社)
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