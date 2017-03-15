機捷代幣超搶手 鐵道迷瘋收藏
機場捷運通車，目前半價優惠，網友在PTT上說機捷代幣太可愛，成鐵道迷收藏對象，導致代幣持續減少，桃捷說，未來將推各種收藏商品來滿足鐵道迷。
桃捷公司指出，代幣沒有增值空間，但仍希望民眾不要囤積，未來將會推出各種收藏商品來滿足鐵道迷。
網友在PTT發文，「桃捷公司去他公司說明135定期票時，公司人員無奈表示，單程代幣正不斷減少，鐵道迷買了一堆代幣蒐藏，希望可以還給桃捷公司，畢竟這些代幣期限到了，消磁後也不能使用。」
貼文引發熱議，有網友認為這是「開店怕人吃」，何不推出紀念代幣？現在半價期間收藏成本才低啊？還有人說對國外觀光客來說，這物美價廉的東西也算是來台北玩的紀念品，外地要買還買不到。
桃捷公司表示，機場捷運共製作24萬枚代幣，足夠各場站使用，而代幣相當於一次性票卡，在出站時投幣回收，由於隔天就消磁沒有辦法使用，建議民眾還是不要囤積；他說，包含北捷、高捷使用代幣都會有自然消耗情形，因此，桃捷公司未來每年也會針對代幣減少部分進行補充。1060315
(中央社)
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