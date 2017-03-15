申成祿《通往機場的路》使壞 風流告白惹眾怒
東森戲劇台本月初晚間10點播出《通往機場的路》，深刻描繪現代女性在工作、婚姻、孩子之間掙扎的心情，透過實力派演員金荷娜、李相侖等人的精湛演出，加上如詩如畫般的運鏡及貼近女性內心的台詞，引起不少女性觀眾的迴響，收視節節高升。隨著劇情進入高潮，前晚(14日)收視更達1.19，網友紛紛表示：「這戲太美，看了會慢性中毒啊！」
《通往機場的路》由金荷娜、李相侖、申成祿、張熙軫及崔汝珍領銜演出，除了男女主角李相侖、金荷娜之間微妙的化學反應讓觀眾陷入天人交戰外，飾演金荷娜老公的申成祿也相當亮眼，詮釋起劇中霸道、刻薄的丈夫─朴鎮碩，對妻子、女兒的大男人作為，許多觀眾看了直罵：「好討厭！」
他與崔秀雅閨密宋美珍(崔汝珍 飾)間的往日情也令人好奇，即使結婚仍堅持保持單身感的朴鎮碩，竟大膽向前女友美珍告白：「妳就是我的職場老婆」，無言的美珍氣得回應：「你就是我人生的黑暗史」，兩人精彩對戲格外吸睛，讓25-49的女性觀眾瞬間收視1.38，而徐道宇與崔秀雅兩人打破三無關係的初吻，則為1.32位居第二。
《通往機場的路》探討「已婚男女間的感情世界」，其中女主角崔秀雅的心情告白，獲得不少女性觀眾共鳴：「真是奇怪，每天做著一樣的家事，不停做事、照顧孩子，累癱到睡著，就只是一般人在過的日常生活，為什麼會這麼累，每天這樣活著。」或是對男主角徐道宇的告白：「人生還有什麼，暫時這麼美好就夠了，那樣想著，就會再次產生活力，看著你就像那三四十分鐘。」真摯的情感表達及貼近日常的劇情設定，觸動不少觀眾的內心，尤其是女性觀眾特別有感，前晚(14日)播出25-49女性觀眾 平均收視高達1.19，清新不落俗套的故事週一至週五晚間10點於東森戲劇台全台播出。
東森戲劇台《通往機場的路》週一至週五 晚間10點播出
(時報周刊)
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