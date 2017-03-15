孔劉T型台親近粉絲 台北見面會門票25日開賣

孔劉將於4月29日來台會粉絲。（超級圓頂提供）

既然是第一次在台灣辦見面會，孔劉當然要給台灣粉絲最特別的體驗。韓國人氣男星、戲劇天王「孔劉」，自從公布4月29日台北見面會訊息後，主辦單位接到許多詢問電話，最關心的票價終於出爐，最共分為五區、全場座席，最高為台幣5500元，3月25日（六）上午11點整在全台7-ELEVEN ibon售票系統開賣。

2001年正式在戲劇圈出道，2007年因「咖啡王子一號店」大受歡迎，到去年接連以電影「屍速列車」、「密探」甚至連續劇「鬼怪」，奠定孔劉的天王地位，出道以來走低調路線，不受外力、誘惑影響的他，終於決定要在2017年踏出人生第一步，選擇台灣作為邁向海外的首站，且場地更是近年來韓星來台舉辦見面會之最，可望締造台灣見面會史上單場最多人數之記錄。

他最近人氣依舊維持頂峰，除了獲選為剛過完的白色情人節「最想從哪位男星收到禮物」冠軍，其魅力襲捲各世代女性，而根據韓國媒體報導，孔劉代言長達六年的咖啡品牌，在「鬼怪」播出後銷售幾乎成長約三分之一，天王魅力如同咖啡般香、濃、醇；至於台北場最大看點，莫過於見面會少見的T字型舞台，一切都是要為了讓粉絲們在會場能透過不同角度，感受他不同的面貌與魅力。

孔劉『2017 GONG-YOO LIVE MAKE A WISH in TAIPEI』，4月29日(六)於台灣新莊體育館登場，票價為台幣5500、4500、4000、3500、2500元等五種票價，全場均為座席，3月25日（六）上午11點起於7-ELEVEN ibon便利生活站正式開賣，相關詳情可洽主辦單位超級圓頂官方臉書粉絲團。

(時報周刊)