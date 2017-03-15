高捷動員喜迎五月天 同步販售官方版授權螢光棒及一卡通

高雄捷運世運站每逢大型演唱會都會湧進大批觀賞人潮。(圖／高雄捷運公司提供)

搖滾天團五月天將於3月18日至3月21日，接連在高雄世運主場館舉辦「五月天LIFE人生無限公司巡迴演唱會」，期間高捷將加開列車、整備驗票閘門、加派人力協助動線引導及洽請轄區警方調派支援，充份準備維護出、入站秩序工作。飯店業者表示，這項演唱會活動，高雄飯店業包括國賓、寒軒國際、翰品、君鴻酒店、漢來、福華、麗尊等各大飯店都受惠，訂房幾乎爆滿。

高捷表示，為服務五迷們，高捷公司取得相信音樂授權，於3月18、19日下午二點及3月20、21日下午三點起於世運站月台限量販售「五月天LIFE人生無限公司-互動螢光棒」共8,100支，並在左營站旅遊諮詢處及美麗島站高雄捷運商品館同步販售五月天紀念版一卡通，歡迎粉絲選購收藏。

為迎戰四天演唱會，期間高捷公司將加開列車近百趟次，亦增派160位人力協助動線引導及服務工作。又為乘客方便快速刷卡過閘，世運站除既有七座固定式匣門外，再增設四座移動式閘門，總計十一座匣門，以紓解大批過卡乘客。高捷公司建議:五迷多利用電子票證搭乘，惟世運站鄰近未有超商或便利商店，持悠遊卡民眾於捷運站亦無法加值，可先儲夠值或改換其他票證使用較為方便。另如需使用單程票搭乘捷運，高捷公司也於世運大道開設紙票販售區，3月18、19日下午四點及3月20、21日下午四點半起於世運大道販售，籲請民眾可提前購買回程票以節省時間。

高捷公司表示:五月天世運主場館演唱會，預期將有大量外埠民眾搭乘捷運前往，高捷公司鼓勵民眾多加使用多卡通票證，通行方便且享有折扣優惠。另有關營運服務及商品販售詳情，可洽現場服務人員或高捷公司官網查詢

(工商)