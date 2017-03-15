台北女嬰感染麻疹 追蹤537人創新高

疾病管制署公布今年第2例麻疹確定病例，一位家住台北市的11個月大女嬰今年2月中旬隨家人至印尼雅加達、峇里島旅遊，3月5日出現發燒、腹瀉、科氏斑與紅疹等症狀，因症狀未改善前後就醫5次，3月14日確診感麻疹，衛生單位已經掌握537名接觸者，追蹤監測人數再創下今年新高。

這名個案在印尼旅遊時曾經接觸1名有發燒、出疹症狀的孩童，研判為境外移入病例。今年截至目前台灣共有2例麻疹確定病例，均為境外移入，感染地為中國大陸、印尼，疾管署提醒國人注意中國與東南亞的疫情十分嚴峻。

疾管署表示，個案傳染期間（3月1日至9日）曾隨家人參加國內的南部2日國旅活動，目前衛生單位掌握537名接觸者，包括家人、旅遊同行接觸者及就醫時相關接觸者，其中1人已離境前去中國，將透過聯繫窗口通知相關國家；其餘接觸者將自主健康管理18天，由衛生單位持續追蹤監測至3月27日。

國人盡量不要帶著未滿1歲的嬰兒前往疫區，疾管署副署長羅一鈞表示，如果接近1歲的嬰兒可以前往醫院請醫生評估提早施打疫苗，以保障自身安全。

(中時)