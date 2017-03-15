全球及亞洲最佳機場服務人員 2017年SKYTRAX桃園機場雙料冠軍

桃園國際機場公司董事長曾大仁親自出席頒獎典禮，由Skytrax CEO Edward Plaisted手中，領取世界最佳機場服務人員及亞洲最佳機場服務人員兩座冠軍獎牌。（桃機公司提供）

桃園國際機場繼國際機場協會全球2,500至4,000萬運量服務品質冠軍之後，再度獲頒國際大獎！根據英國非營利獨立調查機構Skytrax於阿姆斯特丹當地時間3月14日下午5時公布，臺灣桃園國際機場擊敗韓國仁川機場及日本羽田機場，抱回2017年世界最佳機場服務人員（Best Airport Staff Service）大獎。

桃園國際機場公司董事長曾大仁親自出席頒獎典禮，由Skytrax CEO Edward Plaisted手中，領取世界最佳機場服務人員及亞洲最佳機場服務人員兩座冠軍獎牌。曾大仁指出，桃園機場2015年曾獲得本獎項，這次能在3萬名各單位駐機場工作同仁努力下，重新奪回冠軍，尤其仁川和羽田機場更是去年的冠亞軍，所以這份臺灣之光得來非常不易，機場公司也要將這份喜悅與肯定，與所有國人及機場夥伴們分享。

(中時)