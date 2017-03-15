義大醫院產後護理之家即將展開服務

義大產後護理之家歷經2年多籌備後，即將於高市燕巢區提供服務(記者林雅惠攝)

義大醫療體系再創以「溫馨、舒適、專業、尊榮」為出發點成立「義大產後護理之家」，以提供產婦及嬰兒完整照護，在歷經2年多籌備後，即將於高市燕巢區提供服務，產後未滿二個月的健康產婦及嬰兒均可受理入住。

義大醫院表示，產後「坐月子」是東方人極重視的一項傳統。從孩子誕生到行滿月禮為止，產婦及嬰兒之食、衣、住、行等均需受到整體全方位照護，義大醫院秉持給媽媽及寶寶在寧靜舒適優質環境及潔淨明亮活動空間中，接受安全、專業、溫馨及舒適的優質照顧，營造母嬰親善的環境，讓媽咪與寶寶都能得到身、心、靈上最佳調養與依靠。

義大產後護理之家來自義大醫療體系婦產科、小兒科、營養專科、精神科及中醫科等跨專業結合， 為了迎接新生命的到來，不僅提供產婦與嬰兒隱密的私人空間、精緻個別化的服務，產後照護之便利性及溫馨的呵護。並取聘用專業護理師提供產婦每日身體評估，擬定完整照顧計畫，依產婦個別需求，給予產婦與嬰兒居家照顧之護理指導，24小時提供服務。在生活照顧方面亦由專業護理師及訓練合格的專業保母人員執行新生兒的生活照護，包含餵奶、口腔清潔、沐浴、更換尿布、協助產婦哺餵母乳等。由專屬照顧服務員進行產婦客房管理服務，24小時提供服務。在膳食調養方面，更有專業的營養師、中醫師及廚師，提供產婦個別需要的適宜食物調理。讓辛苦的產婦可以獲得充分休息，調養身、心、靈恢復體力的產後護理環境，營造「家」的環境，讓產婦得到全方位的調養。

(中時)