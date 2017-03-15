台中兒童藝術節 4月登場
兒童節快到了，台中市文化局舉辦的「台中兒童藝術節」將從4月1日起登場，分別在山、海、屯及城區安排25場免費演出。
台中市文化局今天在市府舉辦台中兒童藝術節宣傳活動，會中由紙風車劇團、大開劇團、小青蛙劇團、頑石劇團、童顏劇團、極至體能舞蹈團及聲五洲掌中劇團等參與團隊，聯手演出精華片段，逗得現場大小朋友哈哈大笑。
以「故事皇后」妝扮出場的台中市副市長林依瑩表示，回想自己童年的時候都是在戶外活動中度過，現在的小孩卻往往在家看電視或滑手機，非常可惜。希望藉由這些精采的表演節目，讓親子走出戶外，成為休閒活動的主流。
文化局指出，「2017台中兒童藝術節」自4月1日至5月13日安排25場演出，活動地點包括港區、屯區及葫蘆墩等文化中心演藝廳，以及中區、大甲、東勢、龍井、大雅、外埔、和平等社區場地；演出型式融合戲劇、舞蹈、偶戲、布袋戲、藝術教學、互動劇場體驗等，主題則有童話、民間傳說改編及原創故事等。
今年適逢雞年，紙風車劇團4月3日將在圓滿戶外劇場演出熱鬧歌舞劇「雞城故事」，另外還有大開劇團、小青蛙劇團、頑石劇團、童顏劇團、極至體能舞蹈團、聲五洲掌中劇團等知名演藝團隊在活動期間陸續登場演出。1060315
(中央社)
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