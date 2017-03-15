哥倫比亞台灣電影週 放映李安作品推手

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駐哥倫比亞代表處當地時間13日在哥國領航者大學舉辦台灣電影週首映會，宣介台灣優質電影文化，加強與哥國文化交流。（駐哥倫比亞代表處提供）中央社 106年3月15日

駐哥倫比亞代表處當地時間13日在哥國領航者大學舉辦台灣電影週首映會，宣介台灣優質電影文化，加強與哥國文化交流。

電影週活動是與哥國領航者大學（Universidad Piloto de Colombia ）共同舉辦，首場放映導演李安執導的「推手」，首映會由駐哥倫比亞代表葉德貴主持。

葉德貴致詞表示，這次特別甄選5部不同類型的電影，內容描繪出台灣傳統及現代、女性壓抑及社會現實，以及青春生命力的台灣多元文化面向，期盼領航者大學師生能有機會瞭解台灣的電影工業及近代文化發展脈絡。1060315

(中央社)