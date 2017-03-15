李俊毅辭民進黨副秘 拚台南市長初選

民主進步黨副秘書長李俊毅今天表示將辭去副秘書長一職，專心投入台南市長黨內初選。他也呼籲有意競逐台南市長一職的現任立法委員辭掉立委，不要假公職資源，謀自己政治未來。

據了解，李俊毅辭去副秘一職後，將由民進黨前秘書長卓榮泰接任副秘。

李俊毅下午出席民進黨中常會前受訪時表示，總統蔡英文兼任黨主席，在2018地方選舉提名競爭，黨部要保持中立，據說有些競爭者對他現在擔任副秘書長在地方跑選舉，有一些意見，也給蔡總統壓力，為了保護黨也兼顧蔡總統的高度，他決定辭職，要全力投入台南市長初選。

李俊毅說，他希望台南市未來市長人選，要有解決台南市目前碰到問題的能力，有些現任立委好像把主要的立委工作擱著，大部分時間投入市長提名，這不太恰當，現任立委就不應該再爭市長，除非有決心把立委辭掉，不會耽誤人民付託的立委工作，全力衝刺市長提名，這就沒話講。

李俊毅說，他努力爭取提名從來不用副秘身分，希望大家不要假公職資源，謀自己政治未來；他身上的衣服也沒繡上副秘書長，不希望把黨的資源作為個人使用。

媒體詢問李俊毅請辭是否代表他對自己選情有信心，李俊毅說，這不是有信心或沒信心，是個人對故鄉一個責任感，他在台南縣出生，在台南縣服務大概30年，過去還沒合併前曾提名他去選台南縣長，這是個人抉擇，應該算的是投入對人民有沒有利，不是盤算自己輸贏。

對於美麗島電子報的最新民調，台南市長選舉中，台南市民支持度以民進黨立委黃偉哲最高，李俊毅說，這要恭喜黃偉哲，不過這種民調在現在有什麼準確度，值得大家討論，民調背後有沒有政治操作目的，恐怕也是各自解讀，他不便猜測，就是各自努力。1060315

(中央社)