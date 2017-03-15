伊能靜告網友抹黑爛人 勝訴獲70萬全用在...

伊能靜兩年前怒嗆抹黑報導。（圖／取自伊能靜微博）

伊能靜兩年前發文，氣莫名遭侮辱。（圖／取自伊能靜微博）

伊能靜表示會將賠償金全數做公益。（圖／取自伊能靜微博）

伊能靜2015年提告抹黑微博帳號。（圖／中時資料照片）

伊能靜2015年6月遭某些八卦微博發文毀謗，甚至稱她「爛人」，使伊能靜氣得一舉將這些背後的鍵盤抹黑手告上法院，今(15日)她所委託的北京星權律師事務所發文，宣布伊能靜告3網友案全數勝訴，共獲判人民幣153800元（約70萬台幣），而伊能靜將把這筆錢全數做公益，一毛不取。

2015年6月數個八卦微博帳號公然發文侮辱伊能靜，文章標題涉及「爛人」、「婊子」、「撒謊」等惡意字眼，也被其他網友大肆轉載，讓伊能靜忍無可忍，在微博上回應：「『婊』是出賣自己的女人，我唯一的驕傲就是沒賣過自己或嫁入豪門才等來今天的幸福，營銷號靠損人掙錢，賣別人假消息，我為什麼要接受他們侮辱。」並對發文帳號宣戰，正式提告。

事隔將近兩年後，今判決出爐，包括「麻辣婊哥」、「娛老闆」、「雜文作家王聖強」三網友敗訴，海淀法院表示，其言論構成對伊能靜名譽權的侵犯，判處公開賠禮道歉，並賠償包括精神損害撫慰金在內的各項損失，共計人民幣153800元整。

伊能靜工作室官方微博隨後表示，賠償金將全數捐給伊能靜參與發起的「靜新圖書基金」，並由該基金為貴州、雲南山區的1538位孩子購置圖書，伊能靜本人也欣慰回文說：「造謠的代價是法律的判決，謝謝正義的聲音。」

(中時電子報)