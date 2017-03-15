高雄港恐攻演練逼真 30分鐘完成支援調度、指揮部署
高雄港務警察總隊15日上午在高雄港1號碼頭舉辦「防制暴力重大人為危安事件演練」，動員港區等12個單位、126人進行反暴力劫持、爆裂物處置模擬狀況演練，俗稱黑衣部隊的海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤中隊也加入，高超搏擊技巧壓制歹徒，此演練展現應變處置能力，維護高雄港觀光安全。
港警模擬高雄港1號碼頭停泊的臺華輪發生歹徒狹持遊客事件，跨單位集結軍警憲調、海防、消防等，迅速調度軍警力，歹徒拒不投降，海陸特勤中隊人員從海上搭乘M96快艇，從船尾吊掛鋁梯登船，同步與警從陸地上發起攻堅解救人質行動，最後搏鬥將歹徒制伏，將人質救出。
另一個模擬演練狀況為臺華輪旅客大廳發現1枚爆裂物，保三總隊第二大隊派出偵爆犬進行搜索，並出動防爆人員排除爆裂物；防暴警察穿上重達45公斤的防護裝，持機械手臂夾起爆裂物至空曠地點，使用水砲引爆排除，迅速化解危機。
港警總隊長劉耀欽強調，高雄港是台灣重要國際港口，演練展現平時精實訓練成果，在最短時間內做出妥善的防治作為和應變機制，有效應變全球恐攻。副總隊長黃惠生表示，2個月內4、5次預演，強化港區安全，倘若遇到危急，半小時內可完成所有單位支援調度及指揮部署。
(中時)
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