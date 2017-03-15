舊愛報復偷拍 好萊塢女星性愛影片千萬台幣起標
好萊塢女星米夏巴頓外型甜美，自童星就出道的她，當紅之際更跨足時尚圈，成為許多女性的時尚教主，不過近來負面新聞頻傳的她，接連鬧出酒駕、涉嫌持毒重創形象 ，如今更驚傳性愛影片外流，還被掮客開價50萬美元兜售。
根據英國《每日郵報》報導，米夏巴頓在影片中穿著灰色帽T，和一名穿著黑色T恤的男子在床上性愛，過程還不斷變換姿勢，據悉影片應該是去年在好萊塢私人住宅拍攝，但不確定男主角真實身分，而擁有這片性愛光碟的業者也向好萊塢A片公司兜售，據悉起標價就高達50萬美元，而且至少有3家A片網站認真考慮參與競標。
對於性愛影片無端外流，米夏巴頓律師也對外發表聲明：「巴頓小姐在不知情的情況下被交往對象偷拍，這是報復性的性愛影片，也是犯罪行為」，並且公開呼籲只要有販售照片或影片行為，都會追究到底，希望所有人不要以身試法。
(中時電子報)
關鍵字：米夏巴頓
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