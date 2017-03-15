新航歡慶在台營運50周年 今起推星、澳、美等優惠機票

新航台灣公司總經理劉家福在辦完台灣公司五十周年慶後，4月將調回總公司工程部門管理大數據。（張佩芬攝）

新加坡航空歡慶在台營運50周年，台灣公司組經理劉家福宣布今（15）日起推出優惠機票與一系列慶祝活動，除了熱門航點優惠票價，也將與旅行社合作推出豐富超值的各種旅遊產品，並於3月31日至4月3日在臺北車站大廳舉辦「A Great Way to Fly旅行嘉年華」，有空姐合影、舞台活動及旅遊優惠等與民眾同歡。

1967年4月1日，馬新航空(Malaysia-Singapore Airlines，MSA)以Comet IV機型飛航開啟新加坡與台北之間的飛航服務，自此在台展開穩健的經營。馬新航空(MSA)於1972年獨立成為兩家新的航空公司，新加坡航空的名稱正式出現。為了歡慶在台營運50周年，新航推出於官網和旅行社等通路推出超值優惠票價，也與旅行業者合作推出特色旅遊套裝產品或團體行程，藉由旅遊嘉年華活動與民眾一起用旅行探索世界。

自2017年3月15日起至4月3日止，新航針對熱門航點推出超值優惠票價，於2017年4月10日至9月30日之間從台灣出發，飛往新加坡只要7,888元起，歐洲21,818元起、馬爾地夫26,958元或斯里蘭卡21,978元起，以及澳洲20,968元起。

新航將於3月31日至4月3日在臺北車站一樓大廳舉辦「A Great Way to Fly旅行嘉年華」，於現場與新航空姐合照並完成闖關活動即可參加抽獎，有機會獲得新航臺北新加坡來回機票一張。

歡慶50周年，新航攜手旅遊業者推出特色旅遊產品，不管是絕美瑞士、浪漫海島、自然紐澳、熱情新加坡，或是配合50周年的頂級環遊世界50天，享受旅行就從搭乘新航出發的那一刻開始。

活動詳情可洽新航官網，或致電新航客服中心(02)2551-6655洽詢。

(工商)