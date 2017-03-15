東芝未來堪慮 股價一度暴跌逾13%
東芝公司旗下美國核能事業蒙受巨大虧損和做假帳指控，外界日益憂心這家日本數一數二知名企業的未來，東芝股價今天一瀉千里。
法新社報導，東芝（Toshiba）在市場擔心這家面臨財務危機公司的股票恐下市下，股價盤中一度狂瀉13.62%，終場跌幅稍微收斂，仍重挫達12.23%，收在189.5日圓。
在全球擁有約18.8萬名員工、年營收逾5.6兆日圓的東芝，昨天獲監管機構批准，第2度延後發布去年10月到12月的季度財報。
東芝表示，需要更多時間調查旗下核能事業西屋電氣（Westinghouse Electric）的資深行政主管是否失職，以及衡量這對財務的影響。
東京證券交易所因對東芝的內部管理控制有疑慮，將東芝列入監督名單中，此舉意味東芝股票有下市風險。（譯者：中央社陳昱婷）1060315
(中央社)
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