受精禽鳥蛋闖關 海關桃機查獲

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禽流感疫情延燒；關務署台北關表示，13日在桃園機場查獲周姓旅客，從尼加拉瓜經荷蘭返台，手提行李夾帶受精禽鳥蛋共40顆闖關，禽鳥蛋銷毀，周姓旅客送航警調查。

台北關指出，尼加拉瓜國家皆屬農委會公告高病原性家禽流行性感冒（禽流感）疫區，其活體禽鳥或未孵化禽鳥蛋皆禁止輸入，旅客如攜帶入境，將違反動物傳染病防治條例。

台北關說，受精禽鳥蛋已交由行政院農業委員會動植物防疫檢疫局銷毀，周姓旅客涉嫌違反動物傳染病防治條例，相關刑事責任部分由內政部警政署航空警察局繼續偵辦。

台北關進一步說明，依據動物傳染病防治條例第41條規定，擅自輸入疫區之應檢疫物者，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。又如輸入之動物屬林務局公告之保育類野生動物，依野生動物保育法第40條規定，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。1060315

(中央社)