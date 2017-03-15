沒打疫苗女嬰染麻疹 境外移入又一例
疾管署今天公布，11個月大女嬰去印尼玩，回國後確診麻疹，研判為境外移入。疾管署提醒，未滿1歲、還沒打疫苗，應盡量避免到麻疹流行地或研判提前接種。
衛生福利部疾病管制署公布今年第2例麻疹確定病例，北部11個月大女嬰2月中旬隨家人到印尼雅加達及峇里島旅遊，3月5日出現發燒、腹瀉、科氏斑及紅疹等症狀，因症狀未改善多次就醫，3月9日醫師診斷為肺炎疑似病毒感染並收治住院。
經通報送驗，3月14日確認感染麻疹，目前住院治療中。因個案在印尼旅遊時曾接觸1名有發燒、出疹症狀的孩童，研判為境外移入病例。
疾管署副署長羅一鈞表示，個案可傳染期間（3月1日至9日）曾隨家人參加國旅二日遊，衛生單位目前已掌握537名接觸者，包括家人、旅遊同行接觸者及就醫時相關接觸者，目前接觸者都無狀況，會持續監控健康狀況。
今年截至目前共2例麻疹確定病例，都為境外移入，感染地為中國大陸及印尼。鄰近國家如中國大陸、東南亞疫情嚴峻。印尼、泰國、幾內亞等三國近期麻疹疫情升溫，疾管署即日起提升該三國麻疹旅遊疫情建議至第一級注意（Watch）。
羅一鈞表示，麻疹傳染力極強，約5%至10%患者感染後會有中耳炎、肺炎、腦炎等併發症。接種疫苗是最有效的預防方法。
他說，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速攜往衛生所或預防接種合約院所接種種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。避免帶未滿1歲及未完成疫苗接種的嬰幼兒前往流行地區。
如果小孩將滿1歲，且非得到疫區不可，羅一鈞說，可提早帶孩子給醫師評估，研判是否可提早接種疫苗，施打後14天就有保護力。
民眾自中國大陸或東南亞等流行地區返國，請留意自身及嬰幼童健康，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應戴上口罩就醫並告知旅遊史。1060315
(中央社)
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