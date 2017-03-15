六輕四期擴建案 環團：退回切割環評
環保署今天將審查六輕四期擴建案，環保團體發出共同聲明，要求環保署停止接受六輕切割環評，並釐清六輕危害、停止六輕所有擴建環評。
環保署今天舉行環境影響評估審查委員會第309次會議，會中討論「六輕四期擴建計畫第六次環境影響差異分析報告」、「六輕四期擴建計畫第八次環境影響差異分析報告」及「六輕四期擴建計畫第九次環境影響差異分析報告」。
環保團體台灣水資源保育聯盟、台灣要健康婆婆媽媽團協會等今天在會前發出共同聲明指出，中南部空污相當嚴重，六輕各廠及燃煤發電廠長期製造空污已是不爭事實，要求環保署停止六輕切割擴廠的環差案，包含4.6、4.7及4.9期擴建案都應合併環評，且六輕也應重新檢討爭議。
環團指出，六輕4.5及4.7期以環評量減量作為依據，但那並非實質減量，4.7期有機揮發物VOC減量涉嫌造假，環保署應該重新檢討4.5及4.7期的環評錯誤。
此外，六輕健康風險評估報告也應公開審查。環團表示，六輕污染涵蓋空氣、土壤、地下水及海洋生態，也危害中南部其他縣市環境品質，因此要求環保署停止六輕所有的擴廠環差、六輕應逐年減產並改善污染。1060315
(中央社)
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