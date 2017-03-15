斯圖亞特莊園遭爆血汗 業者逐一澄清

台灣10大「絕美民宿」第3名斯圖亞特莊園，遭離職員工爆料為「血汗民宿」，業者今天上午逐一澄清。（張祈攝）

距離斯圖亞特莊園約2公里的都鐸王朝民宿也是同一老闆所經營，遭踢爆超房經營。（張祈攝）

因偷喝公司礦泉水遭扣薪1000元的離職員工回應，認為公司懲處合理，不應被當成攻擊公司的工具。（張祈翻攝）

曾被CNN評選為台灣10大「絕美民宿」第3名的花蓮民宿斯圖亞特海洋莊園民宿，遭離職員工向周刊爆料為「血汗民宿」，指出老闆「超賣、違法營業及苛刻員工」等罪狀，業者今天逐一澄清，員工也站出來「力挺」老闆。

斯圖亞特民宿緊鄰壽豐鄉豐濱海邊，主打都鐸式英倫風格城堡及無敵海景，定價從9900元到2萬多元，價格不斐，但受到CNN及眾多名人加持，人氣高居不下，斯圖亞特鄰近也增開了都鐸王朝、及市區的國王陛下民宿。

據周刊報導，離職員工小文爆料，「老闆旗下民宿間數通通超出民宿法定營業規範的5間，以民宿經營為名，實際上營運已達旅館規模，以多報少的情況降低稅金。」

超賣房間一事，縣府觀光處代理處長彭偉族表示，上周接獲檢舉已完成稽查，也開出行政處份書依規定裁罰，但業者已提出訴願，因此不針對個案進行說明。業者委任律師簡燦賢回應，願意配合縣府法規和稽查努力改善，相信不久就會改善完成。

離職員工小文拿出打卡記錄及薪資條說，指出「老闆沒按一例一休給假，沒假可休、沒加班費就算了，老闆還不斷找理由扣薪。」莊園經理喬淳義今天澄清，民宿是月休8天，若員工願意加班，都依規定給加班費，但上限是3天，並未違反勞基法及壓榨勞工一事，絕不是血汗工廠。

經離職員工爆料，「曾聽說員工上班喝公司礦泉水，1瓶都要收1000元」，經媒體電訪該名遭罰員工，她證實有因飲用房內1瓶礦泉水遭扣薪1千元，坦承自己明知公司規定，認為受罰合理，但喝水遭罰一事被爆料者作為攻擊公司內容，則非常不認同。

業者也回應，民宿內有提供員工飲水機、當日下午茶所剩食品，也多會提供員工食用，而該名員工，因累犯多次遭開罰，也是開業以來唯一受罰的員工。縣府社會處則認為，員工任意引用公司礦泉水的確不合適，但一瓶礦泉水扣薪1000元，不符比例原則，會前往勞動檢查，評估是否違反勞基法。

(中時)