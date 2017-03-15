大陸在西沙北島有動工跡象 府:密切注意

據新的衛星影像顯示，中國大陸已開始在西沙群島中的北島展開新的構築工程。總統府發言人黃重諺今天說，區域動態，政府都持續並且密切注意；呼籲各方共促南海區域和平穩定。

據新的衛星影像顯示，中國大陸已開始在西沙群島中的北島展開新的構築工程，成為北京持續在此重要貿易水道強化軍事能力的訊號。

總統府發言人黃重諺今天說，有關區域動態，政府都持續並且密切注意中。也呼籲各方以「擱置爭議、共同開發」的方式，處理南海爭端，共同促進南海區域之和平與穩定。1060315

(中央社)