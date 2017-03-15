奈良小鹿鞠躬討食好Q？專家：牠在威嚇你

奈良鹿鞠躬行為不是在道謝，而在「威嚇」你。（圖/截自影片）

奈良有禮小鹿

訪日本千年古都奈良，到奈良公園餵小鹿吃仙貝是必列行程之一，先前網路瘋傳小鹿鞠躬求吃仙貝影片，大批網友直呼可愛，但實情真是如此嗎？日本專家研究發現，野鹿低頭鞠躬不是在表達感謝，而是在「威嚇」對方。

小鹿鞠躬是在禮貌性道謝嗎？日本研究鹿專家遊佐陽一說，鹿低頭露出鹿角時是在威嚇而非感謝，野鹿向人類鞠躬是在催促餵食，若人類遲遲不將食物遞上，猛吊牠胃口，可能會遭受攻擊。

奈良鹿長相可愛溫馴，但其實存有野性，不斷逗弄不肯餵食，就可能會暴走襲擊人類。（圖/李念庭攝影）

奈良公園管理處統計顯示，去年4月至12月，共發生過111起野鹿攻擊遊客案件，原因多是遊客為拍出最佳畫面，以仙貝引誘鹿隻前來，卻遲遲不餵食，使鹿隻焦躁難耐，最終做出攻擊行為。下次訪奈良，記得抓緊時機快速餵食，別逗弄過久讓自己受傷！

(中時電子報)