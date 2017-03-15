少年遭凌虐跳海溺斃 施暴男判賠家屬620多萬

高雄港前年發生1起19歲賴姓男子落海溺斃案，港警連夜調查查出報案人何男等人原是尋仇，將賴帶到前鎮漁港旁毆打，賴不堪凌虐跳海逃生，不幸溺水身亡，賴家人憤而提告求償；高雄地方法院依剝奪他人行動自由致人於死罪，判何男8年3月徒刑，另民事需判賠賴男父母620多萬元，仍可上訴。

(中時)