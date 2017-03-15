4A旅遊景區升級 石門公園四季香

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廣州市從化石門國家森林公園宣布開始創建4A級旅遊景區的升級活動。未來將透過創建4A級旅遊景區，來細化景區、改善旅遊環境，甚至提升公園的服務。

石門國家森林公園負責人表示，將投入5000萬元，把重點項目整治，並進一步修編《石門國家森林公園總體規劃》。

其中包含，加速公廁升級改造；建設遊客服務中心和綠化廣場，並改造公園大門；建設10000平方公尺的生態停車場；加速建設遊園車系統；落實景區公共信息圖形和各類標牌；將公園網路升級改造及電子商務系統、虛擬景區建設等7項。

最近石門公園也改變以往的花圃佈置，將不同花期的植物交錯種植，因此公園內四季皆有盛開的鮮花。

即使在冬季，公園也種植海棠、桃花等耐寒花種，讓遊客們不論何時到石門國家森林公園，都能欣賞當季鮮花。

(旺報)