誠品將進駐 北捷地下書街續飄書香

我要評比

台北捷運中山地下書街公開招標，今天下午決標，由誠品公司得標。北捷指出，地下書街不會走入歷史或變成百貨商場，而是以全新姿態重新再生，吸引更多人前來買書、閱讀。

北捷中山地下書街公開招標，不少民眾擔心將改建成百貨商場，書街恐走入歷史；北捷否認，表示因應網路書店興起，實體書店經營困難，適度開放咖啡、甜點等輕食業種，與書店複合式經營，2月17日公告21天，3月10日開標，共計4家廠商投標。

北捷經13日召開評選委員會，由4位外部熟悉書街經營專家學者、府內代表及3位北捷委員共7名，組成評選委員會辦理評選工作，各投標廠商針對營運企劃書簡報說明，委員依評選項目「廠商組織與經營管理實績」、「裝修建置及維護計畫」、「營運管理及人力計畫」、「財務計畫」、「簡報及答詢」等5大項進行審查評分，評選結果序位第1最有利標廠商為誠品股份有限公司，15日宣佈該公司得標。

北捷表示，中山地下書街店舖總面積約638.3坪，共有46間店舖，未來經營廠商依契約規定，經營型態仍應維持書街主體性，依據未來廠商的營運企劃書，將各店舖空間依專區特色重新規劃改造，且書店或文創店舖面積佔書街店舖總面積達83%，符合契約至少70%規定。

北捷表示，未來廠商須投入資金重新整修書店空間，並辦理藝術策展等活動，提供優質閱讀環境。1060315

(中央社)