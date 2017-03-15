台女遭大馬拘留 特使張慶信：已展開調查
馬來西亞首相東亞特使張慶信表示，已開始徹查台灣籍暱稱「喬妹」的民眾投訴被大馬海關拘留35小時才遣返的事，並已通知駐馬台北經濟文化辦事處，預料會儘早公布調查結果。
張慶信今天接受中央社記者專訪時表示，由於這件事情非同小可，關乎大馬國際形象以及官員素質，並可能對旅遊業造成打擊，因此會儘速與各單位合作，揪出移民局的害群之馬。
他解釋，此事也已聯絡駐馬代表處，一旦事情有結果，就會與代表處一起發聲明，公布真相。
不過他強調，希望外界不要誇大這起事情，畢竟有可能是個案，希望外界等到調查結果出爐後才評論。
另外，中央社記者也詢問駐馬來西亞台北經濟文化辦事處對此事看法，不過至截稿時仍未等到回覆。
「喬妹」本月11日在臉書貼文表示，因護照破損，在9日下機後被馬來西亞海關拘留35小時才遣返，貼文公開後引起譁然，甚至引起大馬網民質疑有捏造嫌疑。1060315
(中央社)
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