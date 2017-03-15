馬案引用的判決 最高院：具參考價值

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前總統馬英九被控教唆洩密案遭檢方起訴。媒體報導，起訴書中疑引用「幽靈判決」；最高法院指出，此判決涉及國家機密，依法不公開全文，而該判決為刑事庭製作具有參考價值的裁判。

北檢起訴馬英九涉犯洩密罪等案件，媒體採訪一名李姓律師詢問相關看法；李姓律師表示，北檢起訴書引用一個不存在的判決（101年台上字2970號），來認定馬英九有保密義務，還有問題。

最高法院今天指出，101年度台上字第2970號刑事判決涉及國家機密，依相關辦法不公開判決全文，而該判決經最高法院選編為刑事庭所製作具有參考價值的裁判。1060315

(中央社)