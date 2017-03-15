洪秀柱：司改要持續但勿變司法文革

我要評比

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，司法改革要持續，但不能變司法文革，總統蔡英文擔任司法改革委員會召集人，不應跟民粹式言論起舞。

國民黨中常會下午邀請前司法院副院長蘇永欽報告「我對當前司法改革的幾個看法」。

洪秀柱聽取報告後表示，司法改革是全民期待，也是歷任政府努力方向。台灣司法改革從沒間斷，但遺憾總統蔡英文說「司法無法親近人民，不被人民信任」，也說「希望司法不要有錢判生、無錢判死」，以總統之尊說出這些話，判定目前司法不被人民信任，折傷司法尊嚴。

洪秀柱說，司法改革要持續，但不能變司法文革，尤其蔡總統任司法改革召集人，不要跟民粹式言論起舞。這幾天民進黨提出保防法，檢察總長對砍殺女友176刀的死囚提非常上訴，看到這些情形，難以責怪人民對司法不太信任。

她表示，現在看到民進黨造成人民對立、仇恨、撕裂社會，讓人憂心，國民黨一定要兼負嚴厲監督之責，民主憲政不能毀在一個黨手裡。

洪秀柱說，前總統馬英九遭起訴，除尊重司法，也期盼公正司法審判制度下，還原真相，不要有政策性操作與作為。1060315

(中央社)