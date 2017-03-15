全國技術士技能檢定 19日登場
勞動部今天表示，106年度第1梯次全國技術士技能檢定學科測試，將於3月19日在全國40個考區同步舉行，報檢人數約計4萬1000多人。
勞動部說，有關考試地點，報檢考生可於學科測試前3日至技能檢定中心網站（http://www.wdasec.gov.tw/）或以手機等各種智慧行動裝置下載全國技術士技能檢定-學科測試APP等方式，查詢試場位置，並可於測試當日提前到場了解試場位置。
勞動部提醒，可使用電子計算器的職類，考生應使用簡章「技術士技能檢定電子計算器機型一覽表」規定的電子計算器機型。此外，一定要記得攜帶准考證及身分證明文件，切勿隨身攜帶手機、呼叫器及其他通訊攝錄器材等進入試場，以免影響自身權益。
學科測試試題及標準答案，3月20日會公布在技能檢定中心網站；如考生對試題有疑義，可於測試結束的次日起7日內（以郵戳為憑）向技能檢定中心提出。1060315
(中央社)
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