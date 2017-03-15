冠脂妥換藥動作要快 18日截止

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降血脂藥「冠脂妥」日前爆發偽藥事件，食藥署隨即協調藥廠，只要在有效期限內，不分批號全面換貨。食藥署今提醒，冠脂妥換藥期限只到18日，呼籲有換藥需求民眾儘快完成換貨。

食品藥物管理署今天表示，台灣阿斯特捷利康公司9日起陸續將新品送到各地區醫院、診所及藥局，經更換的藥品印有「EXCHANGE」防偽印章，截至今天共可送至3092家醫療機構，預計約12萬2000盒。

食藥署指出，目前有傳出詐騙集團以協助退換藥名義收取舊品，呼籲各醫療院所及藥局直接撥打專線（0809-081-133），申請更換藥品，該公司將派員進行退換藥，且退換藥時，皆當場進行新品與舊品更換，並不會先將舊品收回。

至於有換藥需求的民眾，食藥署提醒，民眾可到原取得藥品的醫療機構或就近藥局更換，出發前先致電詢問是否有新品，或留下聯絡方式給藥局，待新品到貨時，由藥局通知領取，換藥期限至3月18日截止。

食藥署說，台灣阿斯特捷利康公司已設立10條專線（0809-081-133）協助回應更換藥品相關問題，民眾如有換藥問題也可撥打食藥署諮詢專線（02-2787-8200）。

此外，另3款疑有偽藥的「力清之」、「維妥力」及「佳糖維」，食藥署共抽查57件檢體，成分及含量與原廠規格相符，地方衛生局也檢驗179件均與原廠相符。1060315

(中央社)