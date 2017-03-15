迪士尼拒剪片 美女與野獸恐不在大馬播

我要評比

馬來西亞當局先前表示，為通過審查，已刪剪迪士尼最新真人版電影「美女與野獸」片中的「同志橋段」。不過迪士尼公司今天出面表示，拒絕發行經刪減的審查版本電影。

以「哈利波特」（Harry Potter）系列電影走紅女星艾瑪華森（Emma Watson）主演的真人版「美女與野獸」（Beauty and the Beast），因將片中反派「加斯頓」（Gaston）身邊阿諛奉承的小嘍囉「來富」（Le fou）描寫為1名同性戀者，在全球各地引起宗教團體不滿。

這個角色也是迪士尼（Disney）首位公開的男女同志、雙性戀者以及跨性別者（LGBT）角色。

馬來西亞電檢局稍早告訴當地媒體，經刪剪片中的「同志橋段」後，電影獲准上映。

但迪士尼公司發言人今天告訴法新社，「這部電影並未為了馬來西亞而刪剪，未來也不會」，此舉等於擱置電影在東南亞國家大馬上映的計畫。

本片原定明天在大馬上映。

電影導演比爾坎登（Bill Condon）先前透露，片中包含迪士尼「首次專屬的同志橋段」，但部分批評者認為，相關內容相當輕描淡寫。

同性戀在馬來西亞屬違法，按照當地法律規定，雞姦行為可能遭判處監禁、肉刑及罰款。

「美女與野獸」真人版不僅在鄰近的新加坡遭禁，俄羅斯也將這部電影分級定為僅限成人觀賞。

儘管爭議不少，根據線上預售票龍頭Fandango，本片在本週上映前就已成為史上銷售速度最快的闔家歡片，打敗先前紀錄保持者「海底總動員2：多莉去哪兒」（Finding Dory）。（譯者：中央社廖禹揚）1060315

(中央社)