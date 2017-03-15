網傳碰瓷黨現身北港 警方：沒這回事
社群臉書傳言「碰瓷黨現身北港」，北港警分局今天澄清，沒這回事，至今未接獲報案，希望傳言民眾提供照片或影像以利追查，並呼籲勿再轉傳。
雲林縣警察局北港分局指出，張姓網友在臉書社團上傳2張照片，指稱11日晚間在北港圓環，準備上車之際，發現車子後方放著一只行李箱，懷疑是詐騙集團「碰瓷黨」翻版。
警方指出，社群網路並傳言，「碰瓷被我碰到了，在北港圓環，大家要注意，記得先拍照再報警」；警方在第一時間掌握相關訊息並深入追查。
警方調閱路口監視器畫面，發現網路所言時間，確實有一人低頭拖著行李，站在畫面所指地點附近，疑似在講電話，沒多久車主出現並拍照，對方馬上現身，自稱行李主人並離開。
警方表示，至今未接獲類似案件的報案，為求慎重，希望傳言的民眾提供照片或影像，以利警方追查，在未經證實之前，也呼籲民眾不要轉傳或分享，以免混淆視聽，引起沒必要的恐慌。1060315
(中央社)
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