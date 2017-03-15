華郵網路工具獲大單 貝佐斯兩頭賺

億萬富翁貝佐斯本週雙喜臨門，因為他2013年買下的「華盛頓郵報」最近簽下社史最大額的出售網路發布工具合約，而這種工具泰半是由貝佐斯創立和營運的亞馬遜公司代管。

路透社報導，「華盛頓郵報」（Washington Post）和「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）母公司Tronc Inc簽下的這份合約，對尋求從核心新聞事業向外開枝散葉，力抗傳統媒體廣告收益節節下滑的華郵而言，不啻打了一劑強心針。

華郵名為「Arc Publishing」的網路發布工具至今已提供服務1年，現在約有12家客戶，年營收目標1億美元。貝佐斯（Jeff Bezos）4年前砸了2億5000萬美元買下華郵，那是私人投資，和亞馬遜（Amazon.com Inc）無關。

和洛時的交易宣布後，貝佐斯昨天在推特貼文表示：「感謝洛杉磯時報選擇華郵的Arc Publishing作為數位平台，也很佩服郵報的工程團隊！」

此宗交易也間接造福了亞馬遜的雲端運算平台「亞馬遜網路服務」（Amazon Web Services (AWS）。這是全世界最大型的雲端運算事業，也是亞馬遜內部快速茁壯的部門，去年銷售額躍增5成5，來到122億美元。1060315

(中央社)