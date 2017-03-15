華郵網路工具獲大單 貝佐斯兩頭賺
億萬富翁貝佐斯本週雙喜臨門，因為他2013年買下的「華盛頓郵報」最近簽下社史最大額的出售網路發布工具合約，而這種工具泰半是由貝佐斯創立和營運的亞馬遜公司代管。
路透社報導，「華盛頓郵報」（Washington Post）和「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）母公司Tronc Inc簽下的這份合約，對尋求從核心新聞事業向外開枝散葉，力抗傳統媒體廣告收益節節下滑的華郵而言，不啻打了一劑強心針。
華郵名為「Arc Publishing」的網路發布工具至今已提供服務1年，現在約有12家客戶，年營收目標1億美元。貝佐斯（Jeff Bezos）4年前砸了2億5000萬美元買下華郵，那是私人投資，和亞馬遜（Amazon.com Inc）無關。
和洛時的交易宣布後，貝佐斯昨天在推特貼文表示：「感謝洛杉磯時報選擇華郵的Arc Publishing作為數位平台，也很佩服郵報的工程團隊！」
此宗交易也間接造福了亞馬遜的雲端運算平台「亞馬遜網路服務」（Amazon Web Services (AWS）。這是全世界最大型的雲端運算事業，也是亞馬遜內部快速茁壯的部門，去年銷售額躍增5成5，來到122億美元。1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。